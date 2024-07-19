مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بلدة مركبا بالقذائف الثقيلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2024 - 17:08
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مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بلدة مركبا بالقذائف الثقيلة
منذ 27 mins
19 July، 2024
عاجل
بلدة مركبا
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