أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها انه”انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية ومشتركة في خليج عدن، استهدفتْ سفينة (Lobivia ) بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله”.

ونابع البيان “جاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.

واضاف:”إن استمرار العدوان الإسرائيلي في ارتكاب المجازر بحق إخواننا في غزة لن يدفع الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته المؤمنة المجاهدة إلا للمزيد من عمليات الإسناد دعما وانتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم”.

وجددت القوات المسلحة اليمنية دعوتها لكافة الشعوب العربية والإسلامية إلى تأدية واجباتها الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب العربي الفلسطيني والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية والحتمية.

وختم البيان :”إن عمليات القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

المصدر: الإعلام الحربي اليمني