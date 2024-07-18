طائرات الاحتلال تشن غارة على أرض زراعية محيط مركز شرطة معسكرات الوسطى وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 18 2024 - 02:54

طائرات الاحتلال تشن غارة على أرض زراعية محيط مركز شرطة معسكرات الوسطى وسط قطاع غزة

منذ 18 mins 18 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة