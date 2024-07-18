وصول عدد من الإصابات لمستشفى العودة جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية في عمارة الاتحاد بمخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 01:18

وصول عدد من الإصابات لمستشفى العودة جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية في عمارة الاتحاد بمخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع

منذ 18 mins 18 July، 2024
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