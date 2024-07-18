استهداف الطابق الأخير في برج الإتحاد في محيط النادي الأهلي بمخيم 2 في النصيرات واشتعال النيران بالطابق – موقع قناة المنار – لبنان
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July 18 2024 - 01:18

استهداف الطابق الأخير في برج الإتحاد في محيط النادي الأهلي بمخيم 2 في النصيرات واشتعال النيران بالطابق

منذ 26 mins 18 July، 2024
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