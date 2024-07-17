السيد نصرالله: معركة طوفان الأقصى معركة الأمة كلها

توجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “للذين يريدون منا الاعتراف بالكيان الغاصب والتطبيع معه”، قائلاً “سنقول ما قاله أبو عبد الله الحسين (ع) وسط الحصار: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرّ لكم إقرار العبيد”.

وفي خطابه في ذكرى العاشر من المحرّم خلال الإحياء العاشورائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلن السيد نصرالله متوجهاً “للذين يطلبون منا أن نتوقف عن إسناد المظلومين والمُعتدى عليهم في غزّة ويهوّلون علينا بالحرب، نقول لهم ما قاله الإمام الحسين “ع”: ألا إنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلّة والذلة، وهيهات منا الذلّة”.

هذا وتوجه الأمين العام لحزب الله إلى أهل قطاع غزة الذين يرزحون تحت عدوان اسرائيلي وحشي منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر، بالقول “السلام على غزّة وأهلها وشهدائها وجرحاها والسلام على نسائها ورجالها وأطفالها والسلام على جوعها وعطشها وعلى شموخها وإبائها وبطولاتها ومعجزاتها”.

كما توجه سيد المقاومة إلى “الصامدين في بلدات جنوب لبنان والنازحين من بيوتهم”، قائلاً “السلام على شهدائكم وعوائل شهدائكم وعلى جرحاكم وعوائل جرحاكم”.

وفي السياق، أعلن السيد نصرالله أننا “هنا لننتصر لفلسطين ولقطاع غزة المظلوم وللضفة الغربية ولشعب لبنان”، موضحاً أنه “منذ 8 تشرين الأول/اكتوبر دخلنا معركة مختلفة وفتحنا جبهة الإسناد لمعركة طوفان الأقصى لأنها معركة الأمة كلها”.

ولفت السيد نصرالله إلى أنه “لأول مرة يعيش الكيان الصهيوني أسوأ أيامه منذ تأسيسه ولأول مرة يتحدثون عن خراب الهيكل الثالث بعد خراب الهيكلين السابقين عبر التاريخ، ولأول مرة تبدو “إسرائيل” عاجزة عن تحقيق أهدافها وتغطي فشلها بارتكاب المجازر وقتل المدنيين”.

وقال السيد إنه “أمام معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين وأمام حصار أكثر من مليوني إنسان في غزّة والتهديدات التي يتعرّض لها المسجد الأقصى وأمام سكوت العالم وتجاهله لقضية فلسطين، نحن نجد أنفسنا منسجمين تمامًا مع هذه المعركة، مع الإمام الحسين (ع)”.

وأوضح السيد أن “اليمن استطاع أن يفرض الحصار على ميناء “إيلات” بحيث تمّ الاعتراف بأنّه أفلس وارتفعت أسعار الشحن إلى نسبة 200% و300%”، مشيراً أن “لهذا له انعكاسات خطيرة على الكيان”.

وتابع أنه “للمرة الأولى تجد “إسرائيل” نفسها عاجزة عن تحقيق أهدافها وتعاني في جيشها وأجهزتها الأمنية وحكومتها وأحزابها وهجرتها المعاكسة وثقتها بنفسها وثقة شعبها بالبقاء فيها، ونظرة العالم كله لها”، مؤكداً أن هذا “هو حصيلة القتال والصمود”.

المصدر: موقع المنار