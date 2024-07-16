النائب رعد : سنردّ الصاع بألف صاع إن اخطأ العدوّ في حساباته

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إنّ”العدوّ الإسرائيلي الذي يتهددنا ويتوعدنا بحرب واسعة في لبنان هو أعجز من أنّ يشنّها لأنّ جيشه قد أُنهِك وما يفعله في غزة لا يستطيع أن يفعله في لبنان لأننا سنردّ له الصاع بألف صاع وهو يعرف ذلك”.

وأضاف :” العدوّ في مأزق ويُحاول أن يهدد بتوسعة الحرب من أجل أن يهزمنا نفسياً لكن المقاومون في كلّ يوم يلحقون به الأذى وأعموا بصره وصمّوا آذانه ويتحرك الآن في ساحة لا يعرف ماذا يفعل بمواقعه ومقرّات قيادته”.

كلام النائب رعد جاء خلال المجلس العاشورائي في بلدة السكسكية بمشاركة شخصيات وفعاليات ، عوائل الشهداء والأهالي.

وأردف قائلاً :”نحن نعرف نقاط قوة العدو ونقاط ضعفه وهو يعرف أننا نعرف نقاط ضعفه لذلك يتحاشى أن يستفزنا من أجل أن ننال الآن من نقاط ضعفه”.

وتابع :”على العدوّ أن يكفّ شرّه عن لبنان وعن غزة ونحن جاهزون لوقف إطلاق النار في جبهة لبنان في حال تمّ وقف العدوان على غزة وهذا الأمر سيرضخ له العدوّ”.

وأكد رعد :” لا يتوقّع أحد أن المزيد من قتل الأطفال والنساء غزة يُحقق للعدو إنتصاراً في غزة بل يزيد بشاعة في صورته أمام العالم وسيُعجّل في تقصير عمر الكيان الصهيوني من خلال هذه الجرائم والمجازر “.

ولفت إلى أنّ:” الجليل الأعلى الذي أُفرِغ من المستوطنين نتيجة ضغط المقاومة وكلّ شبكات التجسس والرؤية لدى العدوّ دُمرت بأكملها إلى جانب ١٥٠ ألف نازح وبالأمس كشفوا عن ٤٦ ألف مؤسسة وشركة تجارية أُقفلت وأعلنت إفلاسها وفرّت من شمال فلسطين المحتلة”.

وختم رعد :” النّصر سيكون واضحاً لأن فشل العدوّ سيكون ذريعاً وكبيراً”.

المصدر: موقع المنار