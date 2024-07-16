استشهاد الشاب محمد سالم سلامة متأثراً بجراحه ليلتحق بزوجته وبناته الثلاثة جراء استهداف منزله بمخيم المغازي وسط القطاع عصر أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 01:26

استشهاد الشاب محمد سالم سلامة متأثراً بجراحه ليلتحق بزوجته وبناته الثلاثة جراء استهداف منزله بمخيم المغازي وسط القطاع عصر أمس

منذ 46 mins 16 July، 2024
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