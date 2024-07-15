انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا والشعب يختار ممثليه في مجلسه

خليل موسى

انطلقت اليوم انتخابات الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب السوري، حيث فتحت صناديق الاقتراع عند السابعة من صباح اليوم الاثنين، ليختار المواطنون السوريون ممثليهم في البرلمان.

وبلغ عدد المرشحين المتنافسين على المقاعد البرلمانية 1516 مرشحاً، ليصل منهم 250 نائباً يمثلون الشعب السوري، ويقسم أعضاء مجلس الشعب إلى قطاعين، 127 ضمن قطاع العمال والفلاحين، و123 نائب يمثلون بقية شرائح المجتمع، كما بلغ عدد المراكز الانتخابية 8151 مركزاً موزعين على 15 دائرة انتخابية تشمل جميع المحافظات السورية.

ومع فتح صناديق الاقتراع بدأ توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الانتخابي، الذي يضمن وصول أصواتهم إلى البرلمان ومنهم إلى أصحاب القرار من أجل تحصيل حقوقهم المعيشية والخدمية، حيث تشهد الأجواء الانتخابية حالة من الديمقراطية يضمنها الدستور لجميع المواطنين السوريين.

كما أدلى الرئيس السوري بشار الأسد بصوته في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة دمشق، وسط حشود وصلت لوضع أسماء مرشحيهما في صناديق الاقتراع.

ويرى المواطنون السوريون ممن التقاهم موقع قناة المنار، أن الانتخاب حق فردي وواجب وطني طامحين من خلال إيصال أصواتهم تحسين مستواهم المعيشي من كافة الجهات، كما يرى هؤلاء أن المرحلة التي تمر فيها البلاد من أصعب المراحل التي تشهدها سوريا خاصة وأن بلادهم على أعتاب الخروج من حرب شاملة استهدفت كل قطاعات الحياة وصولاً للجانب الاقتصادي، مؤكدين أنهم يطمحون إلى اختيار مجلس برلماني يلبي تطلعاتهم في الخروج من هذه الأزمة.

هذا تتصاعد وتيرة الإقبال إلى مراكز الاقتراع، مع انتصاف اليوم الانتخابي، كما تستمر العملية الانتخابية حتى السابعة من مساء اليوم، مع احتمالية التمديد لمدة لا تتجاوز خمس ساعات يتم تحديدها بقرار من اللجنة القضائية العليا للانتخابات في حال تطلبت الظروف ذلك.

المصدر: موقع المنار