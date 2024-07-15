المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم بمدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 15 2024 - 13:14

المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محاور التقدم بمدينة رفح

منذ 16 mins 15 July، 2024
vlcsnap-2024-07-15-12h56m58s352
عربي وإقليمي - فلسطين

تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لتوغل قوات الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل داخل قطاع غزة وتكبّده الكثير من الخسائر المادية والجسدية.

وفي آخر معطيات ميدانية أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات العدو وسط مخيم يبنا بمدينة رفح.

ووزعت سرايا القدس مشاهد من حمم الهاون التي دك بها مجاهديها جنود وآليات العدو في محاور التقدم بمدينة رفح.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد من قنص جندي صهيوني بالإشتراك مع كتائب المجاهدين في منطقة تل الهوى وإصابته بشكل مباشر

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة