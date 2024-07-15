كتائب شهداء الأقصى-جنين: نخوض اشتباكات بالأسلحة والعبوات المتفجرة مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لبلدة قباطية جنوب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 05:08

كتائب شهداء الأقصى-جنين: نخوض اشتباكات بالأسلحة والعبوات المتفجرة مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لبلدة قباطية جنوب جنين

منذ 37 mins 15 July، 2024
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