قوات الاحتلال تطلق طائرات تصوير في سماء طولكرم ومخيماتها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 03:28

قوات الاحتلال تطلق طائرات تصوير في سماء طولكرم ومخيماتها

منذ 1 ساعة 15 July، 2024
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