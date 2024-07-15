قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترمسعيا شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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July 15 2024 - 01:44

قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترمسعيا شمال رام الله

منذ 29 mins 15 July، 2024
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