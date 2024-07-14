حارس الأقصى فادي عليّان إلى الحرية بعد 3 سنوات بسجون الاحتلال شرط الإبعاد

أفرجت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، عن الأسير وحارس المسجد الأقصى فادي عليان، بشرط الإبعاد عن القدس لمدة 3 أيام.

وقالت عائلة عليان: إن المخابرات فرضت على نجلها فادي الابعاد عن المسجد الأقصى، والإبعاد عن مدينة القدس إلى مدينة أريحا لمدة 3 أيام، إضافة إلى عدم الحديث مع وسائل الاعلام، والتوقيع على كفالة قيمتها 3 آلاف شيكل.

وكانت مخابرات الاحتلال اعتقلت الأسير فادي عليان لحظة الافراج عنه صباح اليوم من سجن النقب، بعد أن أمضى 3 سنوات في سجون الاحتلال، واقتادته إلى غرف “4” في مركز المسكوبية غربي القدس المحتلة.

يشار إلى أنّ الأسير فادي عليان تعرض للعديد من الاعتقالات قبل اعتقاله الأخير، وأبعد عن المسجد الأقصى عدة مرات، كما هدمت بلدية الاحتلال بناية تعود لعائلته في قرية العيسوية.

المصدر: مواقع