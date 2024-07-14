المقاومة الإسلامية تهاجم بالمسيرات ‫الإنقضاضية مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ‏اييليت

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً الاعتداء الذي طال بلدتي أرنون والخردلي، شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم يوم الأحد هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ‏اييليت، مُستهدفةً أماكن استقرار ضباطها وجنودها وحققوا فيها إصابات مؤكدة. ‏

كما اعلنت المقاومة الاسلامية استهداف انتشار لجنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالاسلحة الصاروخية.

وأفاد مراسل المنار عن دوي صافرات الانذار في المستعمرات الاسرائيلية في الجليل الاعلى، وأنَّ طائرات العدو الحربية تنخفض في تحليقها وتلاحق المسيَّرات عبر الحدود. وأفاد مراسلنا عن سماع دوي انفجارات في عمق الاراضي المحتلة في الجليل.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد سمير عيد قباني “ابو سمرا” مواليد عام 1968 من منطقة المزرعة في بيروت وسكان منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

الشهيد المجاهد سمير عيد قباني

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية