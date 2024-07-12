النائب الموسوي للـcnn : ما حدث في 7 أوكتوبر كان انتصارًا للقضية الفلسطينية وإذلالاً للصهاينة

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة إبراهيم الموسوي في مقابلة مع قناة CNN الاميركية إنه”بالنسبة لـ7 أكتوبر، نعم لقد كان انتصارا للفلسطينيين واذلالا للإسرائيليين على أية حال،تُقاس الأمور بنتائجها، كل شيء جيد إذا انتهى بشكل جيد، نحن لا نحب الحروب، نكره الحروب، لا نريد أن نرى الدمار والقتل، لكننا نريد أن نرى العدالة تأخذ مكانها”.

وتابع بالقول: “ما حدث كان نوعًا من استعادة العدالة من خلال إعادة القضية الفلسطينية إلى الأضواء في عيون المجتمع الدولي. ماذا يسمى هذا النوع من الصحوة من النخبة والطلاب والأكاديميين في بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نفسها؟ بعد هذا الوقت الطويل من غسيل المخ، تمكنوا من رؤية أنهم يريدون رؤية فلسطين حرة وأنهم يدعمون حرية فلسطين”.

وذكر الموسوي بعشرات المجازر الصهيونية بحق المدنيين اللبنانيين وقال :”اننا سنستمر باستهداف القوة العسكرية الصهيونية ونحن نرد عندما يستهدفون مدنيينا”.

المصدر: سي ان ان