عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 11-07-2024، وفقًا للآتي:

1- هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة ‌‏كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري، استهدف أماكن القيادة وتموضع أطقم ‏وضباط ‏إدارة النيران ومرابض المدفعية وأصابها بشكل مباشر وأوقعهم بين قتيل وجريح، كردٍّ على القصف ‌‏المدفعي والغارات الجوية التي تطال أهلنا وقرانا الصامدة.

2- الساعة 11:21 استهداف التجهيزات الفنية ‏المستحدثة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

3- الساعة 11:55 استهداف تجمع لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 13:05 استهداف التجهيزات ‏التجسسية ‏المستحدثة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

5- ‏استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو الإسرائيلي في ‌‏مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة وإصابتهما بشكل مباشر، ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما ‏ووقوع من ‏بداخلهما بين قتيل وجريح، كردٍّ على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي الجبين و راميا.

6- الساعة 16:56 استهداف انتشار لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان ثقيل.

7- استهداف مبنيين يستخدمهما ‌‏جنود العدو الاسرائيلي في ‏مستوطنة مسكفعام بالأسلحة المناسبة وإصابتهما بشكل مباشر، كردٍّ على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي يارين ‌‏وطيرحرفا.

8- الساعة 19:45 استهداف موقع الرمثا في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.

9- الساعة 19:45 استهداف موقع زبدين في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي