12 معتقلاً بينهم سيدة وعدة إصابات خلال اقتحامات للإحتلال في مناطق الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، 12 مواطنًا منهم سيدة، خلال حملة دهم في الضفة الغربية، تخللها اشتباكات مسلحة مواجهات أسفرت عن عدد من الإصابات.

ففي قلقيلية، أعادت قوات الاحتلال اعتقال والدة المطارد طارق داود، خلال اقتحام منزلها في مدينة قلقيلية، شمالي الضفة المحتلة، للضغط عليه لتسليم نفسه.

ودهمت قوات الاحتلال، وفق مصادر محلية، منزلاً في بلدة عزون شرقي قلقيلية، وأخذت قياساته وأجرت عمليات حفر بداخله.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر بلال الكايد، بعد مداهمة منزله في بلدة عصيرة الشمالية، والشاب رائد عواد بعد مداهمة منزله بـمخيم بلاطة للاجئين، واعتدت عليه بالضرب المبرح، بالإضافة لاعتقال الشاب سمير قرعان.

كما اعتقلت من مدينة نابلس، كلًا من: المواطن عبد الرحمن غسان كعبي من منزله في بلدة روجيب شرقي المدينة، بالإضافة لاعتقال الشاب بسام سلامة بعد مداهمة منزله بـمنطقة فطاير، وغسان أبو حنيش من حي المعاجين.

واندلعت اشتباكات عنيفة في مخيم بلاطة، شرقي نابلس وحي المعاجين بالمنطقة الغربية، تخللها عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وأفادت جمعية “الهلال الأحمر الفلسطيني”، بأن طواقمها الطبية تعاملت، فجر اليوم، مع إصابتيْن جراء اعتداء جنود الاحتلال بالضرب المبرح على طفل وشاب خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمار علي الوحيدي ونجله يحيى، خلال اقتحام حي الطيرة في مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا، غربي رام الله، وأحياء: الماصيون والطيرة، ما أدى لاندلاع مواجهات؛ أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات: عنبتا شرقي مدينة طولكرم، النزلة الشرقية، باقة الشرقية، عتيل، زيتا، وقفين، شمالي المدينة، شمال الضفة؛ دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل، وبلدة حلحول شمالي المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات؛ رشق خلالها الشبان الفلسطينيون مركبات الاحتلال العسكرية بالحجارة.

واشتعلت النيران بأراضٍ زراعية فلسطينية في حلحول، شمالي الخليل، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل صوتية في المنطقة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمرو محمود الشيخ، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في قرية مراح رباح، جنوبي مدينة بيت لحم، جنوب الضفة المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشبان: علاء محمد الهريمي، من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، داوود محمد سالم، من قرية دار صلاح، شرقي المدينة.

ومساء الاربعاء، أحرق مستوطنون صهاينة مساحات واسعة من الأراضي في قرية الفندقومية جنوب جنين. وقال أمين سر فتح في القرية صقر قرارية إن مستعمرين من مستعمرة “حومش”، المقامة على أراضي المواطنين في بلدتي برقة شمال نابلس وسيلة الظهر جنوب جنين، هاجموا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي أطراف قرية الفندقومية وأحرقوا مساحات واسعة من الأراضي.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

المصدر: مواقع