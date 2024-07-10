القناة 14 الصهيونية: رصد إطلاق نحو 20 صاروخًا من لبنان ‫نحو الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 15:34

القناة 14 الصهيونية: رصد إطلاق نحو 20 صاروخًا من لبنان ‫نحو الجليل الأعلى

منذ 8 mins 10 July، 2024
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