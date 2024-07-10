العميد سريع: استهدفنا 3 سفن إحداها إسرائيلية في خليج عدن

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع مساء الثلاثاء، تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت سفناً أميركية وإسرائيلية ومساندة للاحتلال في بحر العرب وخليج عدن.

وقال سريع إنّ القوات المسلحة نفّذت عملية ضد سفينة “Maersk Sentosa” الأميركية في بحر العرب، عبر استخدام عددٍ من الصواريخ الباليستية والمجنحة.

وأعلن استهداف سفينة “Marthopolis” في بحر العرب، عبر الطائرات المسيرة، مؤكداً أنّ استهداف السفينة جاء بسبب انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر دخول موانئ فلسطين المحتلة.

واستهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينة “MSC Patnaree” الإسرائيلية في خليج عدن، بعددٍ من الطائرات المسيرة.

وشدّد العميد سريع على أنّ العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح، وكانت الإصابات مباشرة ودقيقة.

وجدّد سريع تأكيده أنّ القوات المسلحة لن توقف عملياتها إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشدّداً، في الوقت ذاته، على أنّها “على أتم الجاهزية لتنفيذ المهمّات ضد كل من يستهدف الشعب اليمني ويقدم تسهيلات عسكرية إلى العدوين الأميركي الإسرائيلي”.

المصدر: وكالات