المقاومة الاسلامية استهدفت مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 00:48

المقاومة الاسلامية استهدفت مبنى يستخدمه جنود العدو في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا بلدة كفركلا

منذ 1 ساعة 9 July، 2024
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