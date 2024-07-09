وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى برصاص الاحتلال “الإسرائيلي” في بلدة أبو مشعل غربي رام الله بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 16:16

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى برصاص الاحتلال “الإسرائيلي” في بلدة أبو مشعل غربي رام الله بالضفة الغربية

منذ 33 mins 9 July، 2024
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