قوات الاحتلال تدمر البنى التحتية الأساسية في طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 9 2024 - 02:36
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قوات الاحتلال تدمر البنى التحتية الأساسية في طولكرم
منذ 16 mins
9 July، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
طولكرم
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