القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ عملية مشتركة مع المقاومة ‫الإسلامية العراقية بطائرات مسيرة ضد هدف حيوي في أم الرشراش – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 23:16

القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ عملية مشتركة مع المقاومة ‫الإسلامية العراقية بطائرات مسيرة ضد هدف حيوي في أم الرشراش

منذ 33 mins 8 July، 2024
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