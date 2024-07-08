مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأونروا: نحتاج إلى تأمين دخول شاحنات المساعدات وتأمين طرق لضمان وصولها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 21:32

مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأونروا: نحتاج إلى تأمين دخول شاحنات المساعدات وتأمين طرق لضمان وصولها

منذ 10 mins 8 July، 2024
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