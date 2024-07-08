مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأونروا: الوضع في غزة كارثي في ظل غياب الإمدادات والمواد الأساسية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 21:32
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مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأونروا: الوضع في غزة كارثي في ظل غياب الإمدادات والمواد الأساسية
منذ 15 mins
8 July، 2024
عاجل
الاونروا
غزة
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