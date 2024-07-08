2024 هو العام الأكثر سخونة في التاريخ بعد تحطيم شهر يونيو الأرقام القياسية

أكدت وكالة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، خدمة “كوبرنيكوس” لتغير المناخ، اليوم الاثنين، أن شهر يونيو/ حزيران الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق.

وأشارت في نشرة شهرية، إلى أن يونيو 2024 يمثل الشهر الـ12 على التوالي الذي تصل فيه درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ​​ما قبل الصناعة.

ووفقًا للعلماء في خدمة “كوبرنيكوس”، فقد كان كل شهر منذ يونيو من العام الماضي هو الشهر الأكثر دفئا على الإطلاق، وفقا لوكالة أنباء “شينخوا” الصينية. وأوضحوا أنه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، أكمل العالم عاما كاملا مع تجاوز متوسط ​​درجة حرارة الهواء السطحي عتبة 1.5 درجة مئوية، وكان شهر يونيو 2024 هو الشهر الـ12 على التوالي الذي يتجاوز فيه متوسط ​​درجات الحرارة الشهرية متوسط ​​ما قبل الثورة الصناعية في الفترة ما بين عامي 1850 و1900.

كما لفتت وكالة المناخ “كوبرنيكوس” التابعة للاتحاد الأوروبي أيضا، إلى أن يونيو 2024 كان الشهر الـ13 على التوالي الذي تسجل فيه درجات الحرارة ارتفاعا قياسيا، نتيجة للتأثير المشترك لظاهرة “النينو” 2023-2024، وتغير المناخ الذي يسببه الإنسان.

وتعد “النينو” ظاهرة تحدث بشكل طبيعي وستأتي وتذهب دائما، ولا يمكن إيقافها، لكن يمكن وقف حرق النفط والغاز والفحم. وتميل ظاهرة “النينو” الطبيعية، التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في شرق المحيط الهادئ، إلى رفع متوسط ​​درجات الحرارة العالمية.

وقد تراجع هذا التأثير في الأشهر الأخيرة، إذ أصبح العالم الآن في ظروف محايدة، قبل أن تتشكل ظروف “لانينيا” الأكثر برودة في وقت لاحق من عام 2024. وتعد انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، هي السبب الرئيسي لتغير المناخ.

وعلى الرغم من الوعود بالحد من الانحباس الحراري العالمي، فقد فشلت البلدان بشكل جماعي حتى الآن في الحد من هذه الانبعا

المصدر: سبوتنيك