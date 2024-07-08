كتائب القسام: ستبقى هذه الدماء الزكية الطاهرة وقود الثورة في وجه المحتل الصهيوني ولعنات تطارده في كل مدينة وشارع وزقاق من حيث لا يحتسب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 02:32

كتائب القسام: ستبقى هذه الدماء الزكية الطاهرة وقود الثورة في وجه المحتل الصهيوني ولعنات تطارده في كل مدينة وشارع وزقاق من حيث لا يحتسب

منذ 2 ساعة 8 July، 2024
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