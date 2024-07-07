كتائب القسام: استهداف دبابة “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 11:54
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعث رسالة تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
السيد نصر الله للرئيس بزشكيان: أبارك لكم الانتخاب وأسأل الله أن يعينكم لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المضحي والوفي
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة)" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني الذي سيقام تكريمًا للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر "الحاج أبو نعمة)" يوم الأربعاء المقبل الساعة 4 عصرًا في مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية لبيروت
الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان: أنا في مرقد الإمام الخميني الراحل أعاهده أن أواصل طريق الشهداء لازدهار البلاد
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني الذي يقام تكريماً للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر (الحاج أبو نعمة) الأربعاء 10 تموز الساعة 4:00 عصراً في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال التأبيني الذي يقام تكريماً للشهيد القائد الحاج محمد نعمة ناصر (الحاج أبو نعمة) الأربعاء 10 تموز الساعة 4:00 عصراً في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) في الضاحية الجنوبية
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
كتائب القسام: استهداف دبابة “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة
منذ 11 mins
7 July، 2024
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