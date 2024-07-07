كتائب القسام: استهداف دبابة “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 7 2024 - 11:54

كتائب القسام: استهداف دبابة “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 11 mins 7 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة