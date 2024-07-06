طيران الاحتلال يقصف حي المرج في بلدة حولا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 21:04
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طيران الاحتلال يقصف حي المرج في بلدة حولا جنوب لبنان
منذ 50 mins
6 July، 2024
عاجل
جنوب لبنان
حولا
حي المرج
غارات اسرائيلية
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