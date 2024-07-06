المقاومة ‏الإسلامية شنت هجومًا بسرب من المسيرات  ‫‏الانقضاضية على مربض المدفعية في بيت هلل ‏الذي اعتدى ‏على القرى – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 10:24

المقاومة ‏الإسلامية شنت هجومًا بسرب من المسيرات  ‫‏الانقضاضية على مربض المدفعية في بيت هلل ‏الذي اعتدى ‏على القرى

منذ 19 mins 6 July، 2024
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