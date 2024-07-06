النص الكامل لكلمة الإمام الخامنئي بعد المشاركة في المرحلة الثانية من الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية

ينشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي النص الكامل لكلمة الإمام الخامنئي 05/07/2024 بعد المشاركة في المرحلة الثانية من الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في حسينيّة الإمام الخميني (قده).

بسم الله الرحمن الرحيم

بحمد الله إنه يوم جيّد، فهو يوم حضور الناس، ويوم مشاركة الناس، ويوم نشاط شعبنا العزيز في قضية سياسية مهمّة للبلد، وهي الانتخابات.

سمعتُ أن الناس أصبحوا أكثر حماسةً ورغبةً من ذي قبل. أسأل الله أن يكون الأمر هكذا، وإذا كان كذلك؛ فهو مدعاة للسرور. وسيُوفَّق شعبنا العزيز في الاقتراع، وفي اختيار الأفضل، إن شاء الله. من المفترض أن يكون الناس أكثر همّةً في هذه المرحلة من أجل إتمام العمل، فغدًا إن شاء الله سيكون لدينا رئيسنا.

أسأل الله أن يمنّ على الشعب بالتوفيق، وعلى البلاد بالازدهار، وأن يشمل كل من يسعى في هذا الطريق بلطفه ورحمته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

2024/07/05

المصدر: khamenei.ir