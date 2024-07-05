المقاومة الفلسطينية تواصل استهداف جنود وآليات العدو المتوغلة داخل قطاع غزة

تواصل المقاومة الفلسطينية استهداف آليات وجنود العدو الاسرائيلي في مختلف مناطق التوغل داخل قطاع غزة .

حيث تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في محيط تل زعرب غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

كما استهدفت الكتائب دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” شرق شارع النزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلن مجاهدو القسام عن الإجهاز يوم أمس على 10 جنود صهاينة في عملية مركبة شرق شارع النزاز بحي الشجاعية في مدينةغزة، حيث استهدفوا مبنى تحصنت بداخله قوة صهيونية بقذيفة “TBG” ثم تقدموا صوب المبنى المستهدف وأجهزوا على بقية أفراد القوة من مسافة الصفر وخلال انسحابهم فجروا عبوة ناسفة داخل المبنى، وبعدها تدخل الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والمصابين.

كما أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” وسط شارع بغداد في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كتائب القسام استهدفت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين موقع قيادة وسيطرة العدو في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة بعدة صواريخ قصيرة المدى.

وتمكن عدد كبير من مجاهدي القسام من الإغارة على مقر قيادة عمليات العدو المتحصنة جنوب شرق حي تل السلطان بمدينة رفح بالقذائف ضد التحصينات والقذائف المضادة للأفراد وعمليات القنص والأسلحة الرشاشة المتوسطة، وقد أوقعت العملية عددًا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

سرايا القدس أعلنت من جهتها قصفها بقذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

واستهدفت السرايا جنود العدو الصهيوني المتمركزين عند بوابة معبر رفح بوابل من قذائف الهاون.

وأعلنت السرايا عن قصفها بوابل من قذائف الهاون النظامي والثقيل جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

و قصفت سرايا القدس بالاشتراك مع كتائب الأنصار جنود وآليات العدو المتوغلين في حي الشجاعية بوابل من قذائف الهاون

المصدر: موقع المنار