مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف الهبارية وراشيا الفخار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 13:02

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف الهبارية وراشيا الفخار

منذ 2 ساعة 5 July، 2024
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