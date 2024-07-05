مشروعين سككيين كبيرين أحدهما يربط إيران بالعراق

أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بذرباش عن الموافقة على توفير الموارد المالية لمشروعين كبيرين ومهمين للسكك الحديدية في البلاد أحدهما يربط إيران بالعراق.

وأعلن بذرباش عن الموافقة في اجتماع الحكومة أمس الأربعاء على مشروعين مهمين للسكك الحديدية في البلاد كمشروعين مشمولين بموافقة قائد الثورة.

وأضاف: في ظل المتابعة المستمرة من وزارة الطرق والتنمية الحضرية لعدة أشهر، تمت إضافة مشروعين مهمين للسكك الحديدية للبلاد إلى المشاريع المشمولة بموافقة قائد الثورة (للسحب من صندوق التنمية الوطنية)، وستكون نقلة كبيرة في عملية تنفيذهما.

وأوضح: أحد هذه المشاريع هو مشروع سكك الحديد الاستراتيجي “كرمانشاه-خسروي”، الذي يربط شبكة السكك الحديدية الإيرانية بالعراق ويكمل طريق الترانزيت في البلاد على شكل حزام الطرق الإيراني.

ومشروع السكك الحديدية هذا، الذي يبلغ طوله 263 كيلومترا، أنجز منه حوالي 40% لغاية الآن، وسيتم إكماله وتدشينه خلال فترة 3 أعوام مع ضخ 30 تريليون تومان من الموارد التي بحاجة إلى موافقة قائد الثورة.

وتابع: هناك مشروع مهم آخر وهو خط سكك الحديد من إصفهان (مباركة) إلى شهركرد، والذي بلغت نسبة إنجاز العمل فيه 70% وسيتم الانتهاء منه وتشغيله خلال العام المقبل بتكلفة حوالي 4 تريليونات من المواد المشار إليها.

وأوضح بذرباش: من خلال القيام بذلك، سيتم ربط مركز محافظة مهمة في البلاد (شهركرد مركز محافظة جهار محال وبختياري) بشبكة السكك الحديدية، وستكون مصانع الصلب ومصادر أخرى على هذا الطريق قادرة على استخدامه.

المصدر: قناة العالم