سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 11:02
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سرايا القدس- كتيبة جنين: نتصدى لقوات الاحتلال في محاور القتال ونستهدف تعزيزاتها بالرصاص والعبوات المتفجرة
كتائب شهداء الأقصى-جنين: نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المحاصرة لمنزل بحرش السعادة بمدينة جنين
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 5 جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين
سرايا القدس- كتيبة جنين: نتصدى لقوات الاحتلال في محاور القتال ونستهدف تعزيزاتها بالرصاص والعبوات المتفجرة
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يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
القناة 14 العبرية عن مسؤول بالجيش الصهيوني: قيادة الجيش مستعدة لقبول اي صفقة مع حماس بأي ثمن
القناة 14 العبرية عن مسؤول بالجيش الصهيوني: قيادة الجيش مستعدة لقبول اي صفقة مع حماس بأي ثمن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: هناك مفاجآت باستخدام هذه الأسلحة وأسلحة لم يُكشف عنها
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة
منذ 1 ساعة
5 July، 2024
عاجل
سرايا القدس
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