الإمام الخامنئي: يجب أن يكون لدى الشعب إرادة وهمة لإنهاء هذه المنافسة وانتخاب رئيس للجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 08:54
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الإمام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في الدقائق الأولى لانطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية
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يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم السبت المقبل الساعة الخامسة عصراً
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
بايدن: تحدثت مع نتنياهو لمناقشة جهود وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤدي الى وقف اطلاق النار والافراج عن الاسرى
مسؤول في الادارة الاميركية: استئناف المفاوضات بشأن غزة اعتبارا من اليوم في الدوحة
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم السبت المقبل الساعة الخامسة عصراً
القناة 14 العبرية عن مسؤول بالجيش الصهيوني: قيادة الجيش مستعدة لقبول اي صفقة مع حماس بأي ثمن
القناة 14 العبرية عن مسؤول بالجيش الصهيوني: قيادة الجيش مستعدة لقبول اي صفقة مع حماس بأي ثمن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: هناك مفاجآت باستخدام هذه الأسلحة وأسلحة لم يُكشف عنها
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الإمام السيد علي الخامنئي: على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الانتخابات وأن يكون لدينا رئيس غداً
سرايا القدس- كتيبة جنين: قام مجاهدونا باكتشاف قوة صهيونية والاشتباك معها في منطقة حرش السعادة
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الإمام الخامنئي: يجب أن يكون لدى الشعب إرادة وهمة لإنهاء هذه المنافسة وانتخاب رئيس للجمهورية
منذ 28 mins
5 July، 2024
عاجل
الإمام الخامنئي
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