الداخلية الإيرانية: فتح مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 08:54

الداخلية الإيرانية: فتح مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

منذ 56 mins 5 July، 2024
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