قوات الاحتلال تقتحم محيط البلدة القديمة في مدينة قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 03:36

قوات الاحتلال تقتحم محيط البلدة القديمة في مدينة قلقيلية

منذ 32 mins 5 July، 2024
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