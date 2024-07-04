النخالة يطلع السيد الحوثي على جهود وقف إطلاق النار في غزة

ناقش الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، الأوضاع العامة في فلسطين المحتلة ومجريات العدوان الصهيوني في المنطقة مع قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وخلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وضع النخالة السيد الحوثي في صورة أوضاع المقاومة في فلسطين عموماً، وفي قطاع غزة خصوصاً، وأداء المقاومة وبسالة المجاهدين في فلسطين في مواجهة قوات جيش الاحتلال في الميدان، وأطلعه على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان المجرم وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الغاصب ضد الشعب الفلسطيني.

وأثنى النخالة على الدور الكبير والمهم للشعب اليمني الشقيق في نصرة القضية الفلسطينية وإسناد المقاومة في غزة في مواجهة الغطرسة الصهيونية والغربية.

بدوره، أشاد السيد عبد الملك الحوثي بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مؤكداً على تمسك الشعب اليمني بمواقفه واستمراره في دعم المقاومة الفلسطينية وإسنادها حتى وقف العدوان على غزة.

المصدر: موقع المنار