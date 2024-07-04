الإعلام الفلسطيني: استهداف منزل في حي التفاح في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 16:06
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المقاومة الاسلامية استهدفت موقع جل العلام والتجهيزات التجسسية والفنية في موقعي المالكية وبركة ريشا
المقاومة الإسلامية:الهجوم طال قاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار ومقر قيادة لواء حرمون 810 بمعاليه غولاني
المقاومة الإسلامية:الهجوم طال القاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا ومقر لواء غولاني ووحدة إيغوز بثكنة شراغا
المقاومة الإسلامية: الهجوم الجوي أتى استكمالا للرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش بصور
السيد صفي الدين: الرد على اغتيال القائد أبو نعمة ورفيقه بدأ وسلسلة الردود ستبقى وتستمر لتستهدف مواقع العدو
السيد صفي الدين: مقاومتنا اليوم تتناوب فيها الأجيال إلى أن يتحقق النصر الموعود ونحن على ثقة أن القدس ستتحرر يوما ما
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الإعلام الفلسطيني: استهداف منزل في حي التفاح في مدينة غزة
منذ 1 ساعة
4 July، 2024
عاجل
حي التفاح
غزة
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