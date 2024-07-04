فلسطين | لليوم الـ 272 تواليًا.. “إسرائيل” تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

تتواصل جريمة الإبادة الجماعية والحرب العدوانية التدميرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ 272 تواليًا، تزامنًا مع عمليات قصف جوي ومدفعي مُكثف يطال مختلف أنحاء القطاع.

وتستمر العمليات البرية الإسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، لليوم الثامن على التوالي، وسط قصف عنيف جدًّا من طائرات الاحتلال الحربية.

وتتحاصر عدد من العائلات في شرق الشجاعية، إضافةً إلى قصف عدد من المنازل المأهولة بالسكان، دون أي جهة إنقاذ تستطيع الوصول إلى هذه المناطق.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة حتى مساء أمس الأربعاء، إلى 37 ألفًا و953 شهيدًا، إلى جانب 87 ألفًا و266 إصابة بجراح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

واعلنت مصادر محلية، استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة “بنات” في قصفٍ إسرائيلي استهدف شقة سكنية عند مفترق الشعبية وسط مدينة غزة. والشهداء الخمسة هم: كمال عوض بنات، ونجله عبد السلام، وبناته رغد وهداية وراما، في حين لا تزال ابنته روعة مفقودة.

وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية، الليلة الماضية، لمنزل عائلة “الكويفي” في شارع النفق بمدينة غزة؛ أسفر عن ارتقاء 4 شهداء.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني، 4 شهداء وعدد من الإصابات، من تحت أنقاض شقة سكنية لعائلة “الغفري” في عمارة سعد بمنطقة المشاهرة في شارع النفق بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال أرضًا زراعية في منطقة الزرقا شرق بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، كما شنّ غارات على حي الشجاعية شرق المدينة.

وواصلت مدفعية الاحتلال القصف وإطلاق قنابل دخانية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة. تزامنًا مع غارة في محيط مفترق الشجاعية.

اخر التطورات في قطاع غزة

وتوغلت آليات الاحتلال بشكل محدود شرق مخيم جباليا، وأجرت عمليات تجريف قبل أن تنسحب مخلفة دمارًا واسعًا في الأراضي الزراعية ضمن عمل جيش الاحتلال على تهيئة منطقة عازلة شرقي القطاع بمحاذاة الجدار الفاصل بين القطاع والغلاف.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي غارة على مخيم النصيرات، بينما أطلق الطيران المروحي النار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وافادت مصادر محلية بارتقاء عدة شهداء ووقوع إصابات بقصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في عمارة الوادية بشارع الزهور بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

المصدر: وكالات فلسطينية + موقع المنار