وسائل إعلام إسرائيلية: نقل إصابتين خطيرتين من قطاع غزة عبر مروحية عسكرية إسرائيلية بعد وقوع حدث أمني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 20:48

وسائل إعلام إسرائيلية: نقل إصابتين خطيرتين من قطاع غزة عبر مروحية عسكرية إسرائيلية بعد وقوع حدث أمني

منذ 12 mins 3 July، 2024
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