النائب رعد من كفرتبنيت: مُنتهى مشروع العدو هو الفشل والخيبة والإحباط والمزيد من الكذب

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إنه إذا كان العدوّ قد وصل في هذه الآونة إلى الإدعاء والتباهي الفارغ والمخادع بأنه سينتقل بعد أسابيع إلى المرحلة الثالثة والتي تعني الإنكفاء عن غزة والخروج من بين التجمعات السكنية فيها والبقاء على محاصرتها ووقف العمليات من طرف واحد.

وتابع رعد “إذا كان العدوّ يدّعي ذلك فأنا أقول لكم هذا إعلانٌ رسميٌّ مُموّه للفشل الذريع الذي وصل إليه العدوّ في تحقيق أهدافه”

كلام رعد جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة كفرتبنيت للشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد مصطفى حسن ياسين بمشاركة مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون، شخصيات وفعاليات وعلماء دين وعوائل الشهداء والأهالي .

ولفت رعد إلى أنّ حقيقة العدو وفشله وعجزه انكشفت وبدل أن تُعزَل المقاومة أصبحت ظاهرة تستقطب مؤيدين ومجاهدين في صفوفها وباتت تُعبّر عن ضمير الملايين من شعوب عالمنا المستضعف.

وأكد رعد “قضية فلسطين أصبحت القضية الأولى ومحلّ الإهتمام في المنتديات الدولية والشعبية على إمتداد كلّ العالم ، ولفت إلى أنّ الإسرائيلي أصبح منبوذاً حتى ممن كانوا يؤيّدونه سابقاً”.

وقال “رعاة العدو الصهيوني سيأتون لتمويه فشل العدوّ بصفة إنتصار وانّ مُنتهى مشروع العدو هو الفشل والخيبة والإحباط والمزيد من الكذب”. وختم رعد “العدوّ الذي يتخبّط جنوده وضباطه كيف له أن يتهدّد لبنان بحرب بل هو يهوّل بالحرب علينا من أجل أن يُغطي فشله الذي سيُجبَر عليه في غزة”.

المصدر: موقع المنار