ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 جراء قصف الاحتلال مربعا سكنيا بمنطقة الزرقة في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 05:30

ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 جراء قصف الاحتلال مربعا سكنيا بمنطقة الزرقة في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

منذ 2 ساعة 3 July، 2024
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