مبادرة لتنظيم المضائف العاشورائية طبقاً لتوجيهات السيد نصرالله

أطلق اتحاد بلديات الضاحية طبقًا لتوجيهات سماحة السيد نصرالله، مبادرة تنظيم للمضائف العاشورائية للموسم العاشورائي القادم، بعد انتشارها الكبير في السنوات الماضية.

وبعدما أصبحت ظاهرة مضائف الاطعام العاشوارئية ظاهرة ثابتة ومتزايدة عامًا بعد عام، وانطلاقًا من توجيهات الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، اطلق اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبلدياتها والهيئة الصحية الاسلامية استمارةً الكترونية تهدف لاحصاء المضائف ومتابعتها.

وتهدف الاستمارة لتنظيم انتشار المضائف العاشورائية على امتداد الضاحية الجنوبية لبيروت، اضافةً للاشراف على اجراءات النظافة وسلامة الطعام المقدم، حتى تكون المضائف الحسينية المباركة على قدر المناسبة العظيمة.

وبهدف تنظيم هذه الظاهرة المحمودة، طلب من اصحاب المضائف الالتزام بالضوابط التالية:

– التقيد بالمساحة الموافق عليها من البلدية

– عدم قطع الطريق أو توزيع الطعام على الطريق بما يسبب عرقلة السير

– الالتزام بالوقت المحدد لعمل المضيف وعدم التجمع أمامه

– عدم استخدام مكبرات الصوت بشكل يؤدي إلى إزعاج المحيط والجيران

– تنظيم عملية التوزيع، وتخصيص صفوف للرجال واخرى للنساء، وإنشاء ممرات لمنع تجمع الناس أمام المضيف

– عدم توزيع الطعام والضيافة خلال إقامة المجالس الحسينية

– الالتزام بضوابط وتوجيهات وقرارات المفرزة الصحية التي تعنى بتطبيق شروط

– سلامة الغذاء والصحة والمحافظة على النظافة العامة في المضيف وإزالة النفايات يوميا وكلما دعت الحاجة

المصدر: المنار