8 شهداء في قصف “إسرائيلي” استهدف سوقاً قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 15:44

8 شهداء في قصف “إسرائيلي” استهدف سوقاً قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

منذ 17 mins 2 July، 2024
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