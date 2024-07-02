الشهيد المجاهد حمزة خضر شور – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 15:44

الشهيد المجاهد حمزة خضر شور

منذ 20 mins 2 July، 2024
حمزة خضر شور
شهداء على طريق القدس

حمزة خضر شور 1

المصدر: موقع المنار

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