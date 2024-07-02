سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون العيار الثقيل مقرًا للقيادة والسيطرة تابعًا للعدو الصهيوني في “موقع أبو عريبان” بمحور “نتساريم” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2024 - 14:12

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون العيار الثقيل مقرًا للقيادة والسيطرة تابعًا للعدو الصهيوني في “موقع أبو عريبان” بمحور “نتساريم”

منذ 1 ساعة 2 July، 2024
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