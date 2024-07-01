مدفعية الاحتلال تستهدف شمال النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 11:46
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مدفعية الاحتلال تستهدف شمال النصيرات وسط قطاع غزة
منذ 39 mins
1 July، 2024
عاجل
النصيرات
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